Кушнер признал, что отсутствие единого переговорщика от Европы создает проблемы

Отсутствие единого переговорщика от Европы действительно создает дополнительное проблемы при проведении диалога по украинскому кризису. Об этом заявил спецпредставитель президента США Джаред Кушнер по итогам трехсторонних переговоров РФ, Украины и Штатов в Абу-Даби.
«Если бы европейцы могли согласовать единую кандидатуру переговорщика, это стало бы гораздо большим достижением, чем если бы нам удалось уговорить Россию согласиться на их участие в переговорах», - подчеркнул Кушнер.
По его словам, ключевая сложность заключается в том, что государства ЕС представляют «люди с самыми разными характерами».