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НовостиВ мире11 ноября 2026 12:21

Кушнер признал, что отсутствие единого переговорщика от Европы создает проблемы

Кушнер отметил, что странам ЕС стоило бы согласовать единую кандидатуру для переговоров по Украине
Арина СЕРОВА
Кушнер отметил, что странам ЕС стоило бы согласовать единую кандидатуру для переговоров по Украине. Фото: Danylo Antoniuk/Anadolu via Getty Images

Кушнер отметил, что странам ЕС стоило бы согласовать единую кандидатуру для переговоров по Украине. Фото: Danylo Antoniuk/Anadolu via Getty Images

Отсутствие единого переговорщика от Европы действительно создает дополнительное проблемы при проведении диалога по украинскому кризису. Об этом заявил спецпредставитель президента США Джаред Кушнер по итогам трехсторонних переговоров РФ, Украины и Штатов в Абу-Даби.

«Если бы европейцы могли согласовать единую кандидатуру переговорщика, это стало бы гораздо большим достижением, чем если бы нам удалось уговорить Россию согласиться на их участие в переговорах», - подчеркнул Кушнер.

По его словам, ключевая сложность заключается в том, что государства ЕС представляют «люди с самыми разными характерами».