Стала известна деловая программа Международного муниципального форума в Москве

Опубликована деловая программа Международного муниципального форума, который пройдет 23–24 ноября 2026 года в Москве. Фото: Anton Gvozdikov/Shutterstock/Fotodom

Опубликована деловая программа Международного муниципального форума, который пройдет 23–24 ноября 2026 года в Москве. Тема форума: «Устойчивая трансформация городов: ответ глобальным вызовам». Участники обсудят развитие городов, модернизацию инфраструктуры, цифровые технологии и международное сотрудничество.

Программа включает 25 сессий в пяти блоках: «Экономика и инновации», «Международные отношения», «Устойчивое развитие муниципалитетов», «Кадры» и «Молодежные инициативы».

Основные темы: укрепление городской экономики, привлечение инвестиций, межмуниципальное сотрудничество, модернизация инфраструктуры и подготовка кадров. В рамках блока «Международные отношения» обсудят партнерство городов и инструменты сотрудничества.

Министр экономического развития РФ Максим Решетников отметил важность объединения усилий для развития территорий и повышения качества жизни.

«Развитие городов и муниципалитетов напрямую связано с экономическим потенциалом территорий. Важно не только модернизировать инфраструктуру, но и создавать условия для привлечения инвестиций, развития предпринимательства и появления новых рабочих мест. Для этого необходимо объединять усилия федеральных и региональных органов власти, муниципалитетов и бизнеса. Международный муниципальный форум - возможность обсудить практические решения, которые помогут территориям развиваться и повышать качество жизни людей», - заявил Решетников.

Форум привлечет 1026 участников из более чем 40 стран. Следите за обновлениями на сайте forum-municipal.com. Фонд Росконгресс организует форум, содействуя развитию экономического потенциала и укреплению имиджа России. Мероприятия собирают участников из 209 стран.