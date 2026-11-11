Миколог раскрыл, чем зимние опята могут помочь организму

Ученые обнаружили в зимних опятах вещества для поддержки иммунитета. Фото: Евгения ГУСЕВА.

Зимние опята, или фламмулина, могут содержать полезные вещества, которые положительно влияют на организм и помогают поддерживать иммунитет, заявил миколог, научный сотрудник кафедры микологии и альгологии биологического факультета МГУ Никита Комиссаров. Об этом пишет телеканал 360.ru.

«Думаю, положительный эффект будет: [этот гриб содержит] полезные соединения. Будет укрепление иммунитета, поскольку различные полисахариды, терпены, входящие в состав фламмулины, обладают таким эффектом», – отметил ученый.

При этом Комиссаров подчеркнул, что зимние опята не являются лекарством от всех болезней. Их употребление не заменит полноценного питания и здорового образа жизни.

Кроме того, ученые пока не подтвердили влияние фламмулины на иммунитет человека. Полезные свойства грибов изучали в лабораторных условиях, и полученные результаты нельзя напрямую переносить на людей. Поэтому говорить о применении зимних опят в медицине пока рано.

Ранее миколог Вишневский рассказал, какие грибы могут помочь организму противостоять вирусам. Среди них он назвал чагу и кордицепс, которым приписывают полезные свойства для иммунитета.