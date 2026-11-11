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НовостиПолитика11 ноября 2026 12:35

Верность против дронов: вызволенный из-под руин бульдог Булка рисковал жизнью, чтобы отрыть своего спасителя

Спасенный бульдог Булка нашел под завалами своего раненого спасителя
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Спасенный бульдог Булка нашел под завалами своего раненого спасителя. Фото: предоставлено Татьяной Остриковой.

Спасенный бульдог Булка нашел под завалами своего раненого спасителя. Фото: предоставлено Татьяной Остриковой.

Спасенный российскими штурмовиками французский бульдог по кличке Булка отплатил преданностью бойцу, спасая ему жизнь после атаки вражеского дрона. Об этом рассказал специальный корреспондент «КП-Воронеж».

Ранее в ходе зачистки населенного пункта штурмовик с позывным «Виктор» вытащил из-под руин разрушенного здания израненного пса с перебитой челюстью. Военнослужащие выходили питомца, извлекли осколки и выкормили его с ложечки. За богатырский аппетит и пристрастие к хлебу спасенный тигровый бульдог получил кличку Булка и стал полноправным членом подразделения.

Спустя несколько месяцев боец попал под завал после прямого попадания ударного беспилотника. Военнослужащие не сразу заметили отсутствие товарища при отходе, однако вернувшийся на место вместе с поисковой группой Булка взял след и указал местонахождение хозяина.

Пёс яростно разгребал лапами землю и шифер, пока бойцы не подняли тяжелую деревянную балку, прижавшую раненого штурмовика. После эвакуации и лечения Виктор забрал четвероногого спасителя в родное село в Воронежской области, где Булка сейчас находится на заслуженном отдыхе у родителей военнослужащего.

Ранее сайт KP.RU публиковал солдатские истории про боевых четвероногих друзей в зоне спецоперации.