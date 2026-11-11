Верность против дронов: вызволенный из-под руин бульдог Булка рисковал жизнью, чтобы отрыть своего спасителя

Спасенный бульдог Булка нашел под завалами своего раненого спасителя. Фото: предоставлено Татьяной Остриковой.

Спасенный российскими штурмовиками французский бульдог по кличке Булка отплатил преданностью бойцу, спасая ему жизнь после атаки вражеского дрона. Об этом рассказал специальный корреспондент «КП-Воронеж».

Ранее в ходе зачистки населенного пункта штурмовик с позывным «Виктор» вытащил из-под руин разрушенного здания израненного пса с перебитой челюстью. Военнослужащие выходили питомца, извлекли осколки и выкормили его с ложечки. За богатырский аппетит и пристрастие к хлебу спасенный тигровый бульдог получил кличку Булка и стал полноправным членом подразделения.

Спустя несколько месяцев боец попал под завал после прямого попадания ударного беспилотника. Военнослужащие не сразу заметили отсутствие товарища при отходе, однако вернувшийся на место вместе с поисковой группой Булка взял след и указал местонахождение хозяина.

Пёс яростно разгребал лапами землю и шифер, пока бойцы не подняли тяжелую деревянную балку, прижавшую раненого штурмовика. После эвакуации и лечения Виктор забрал четвероногого спасителя в родное село в Воронежской области, где Булка сейчас находится на заслуженном отдыхе у родителей военнослужащего.

Ранее сайт KP.RU публиковал солдатские истории про боевых четвероногих друзей в зоне спецоперации.