Зеленский выдал шутку о Трампе в парламенте Дании: американцу припомнили Гренландию

Зеленский в парламенте Дании пошутил о желании Трампа заполучить Гренландию Фото: REUTERS.

Владимир Зеленский пошутил над президентом Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом во время выступления в парламенте Дании. Он предположил, что стремление американского лидера заполучить Гренландию могло быть связано с желанием стать датчанином.

«Возможно, когда кто-то в Америке захотел заполучить Гренландию, он даже не осознавал, что на самом деле стремится не к обладанию землей, а к тому, чтобы стать хоть немного датчанином», — сказал Зеленский. Он добавил, что, возможно, именно этого Трамп и добивался.

Ранее KP.RU писал, что Зеленский выступил в защиту Дании на фоне притязаний Дональда Трампа на Гренландию после того, как американский президент отказался подписывать подготовленные Киевом «План процветания» Украины и гарантии безопасности. Трамп также не стал встречаться с Зеленским в Давосе, несмотря на попытки киевского главаря добиться переговоров.