Власти города в США перевели мошенникам сумму больше годового бюджета: как это произошло Фото: REUTERS.

Городок Крэнбери в Нью-Джерси, где живут всего около 4 тысяч человек, умудрился потерять сумму, которая превышает его годовой бюджет. Как сообщает The Washington Post со ссылкой на мэра Лизу Книрим, мошенники выманили у мэрии примерно 26 миллионов долларов.

Перевод ушел 28 сентября, но публично о нем заговорили только 6 ноября — уже после выборов. Деньги якобы шли на покупку земли под доступное жилье. Сами власти признали: подвела нехватка надзора и грубая канцелярская ошибка.

Часть средств удалось отбить. Правоохранители заморозили активы на 17,3 млн долларов. Около 9 млн до сих пор числятся пропавшими.

Теперь в мэрии планируют ввести должности помощника администратора и помощника финдиректора, нанять сторонних бухгалтеров и проверить, не покроет ли часть убытка страховка. Стоит отметить, что весь бюджет города Крэнбери — около 15 миллионов долларов.

Ранее стало известно, что в США началось масштабное расследование мошенничества с визами H-1B. Это визы для высококвалифицированных иностранных специалистов.