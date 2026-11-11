Появится ли онлайн-продажа вина на маркетплейсах: в Госдуме поставили точку в вопросе Фото: EAST NEWS.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что эксперимент с онлайн-продажей российского вина не выйдет за обозначенные рамки. На обсуждении законопроекта он подчеркнул, что расширять перечень и давать такое право маркетплейсам не собираются. По его словам, решение поддержит «Почту России» и поможет отечественным производителям, а позиция здесь принципиальная — министры должны её слышать.

Глава Минсельхоза Оксана Лут подтвердила: ко второму чтению поправок о расширении эксперимента не будет. Володин также напомнил, как работает механизм: возраст покупателя подтверждается через «Госуслуги», и заказ приходит не раньше чем через 24 часа.

Отдельно спикер попросил Минфин ко второму чтению представить официальные позиции Москвы и Московской области, где и планируют провести эксперимент.

Ещё в конце октября стало известно, что в России может появиться онлайн-продажа алкоголя: что известно. Ещё тогда отмечалось, что для этого нужно разработать систему контроля за соблюдением текущих правил и предотвратить появление «черного рынка».