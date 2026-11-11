30-летняя черепаха Шуня несет службу в ДНР: бойцы выдали ей именной армейский шлем

черепаха Шуня стала талисманом российской пехоты в ДНР. Фото: предоставлено Татьяной Остриковой.

В пехотном подразделении под командованием офицера с позывным «Хмельницкий», выполняющем задачи в Донецкой Народной Республике (ДНР), несет службу необычный ветеран — 30-летний среднеазиатский сухопутный самец черепахи по кличке Шуня. Об этом сообщает КП-Воронеж.

История питомца связана с армией с 1996 года, когда его подарили будущему офицеру на 23 Февраля. Вместе с хозяином Шуня объездил гарнизоны по всей стране, а с началом боевых действий оказался на передовой. Питомец прошел с подразделением через обстрелы и наступления, за что бойцы прозвали его обладателем природного «бронежилета» и выделили ему персональный армейский шлем и обустроенный деревянный домик.

Однажды во время прогулки Шуня ушел слишком далеко от расположения и едва не попал к соседям в котелок для супа, но был вовремя отбит и возвращен в строй сослуживцами. В силу солидного возраста он сейчас находится на почетном отдыхе в блиндаже, где получает заслуженное довольствие в виде свежих огурцов и травяных ванн, а также поддерживает дружеские отношения с местным котом, помогающим старослужащему забираться в укрытие.

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