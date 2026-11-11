Мэр Нерюнгри Гудошник назвал использование трагедии с Соседовым сведением счетов Фото: Bocharov Denis/Global Look Press

Глава города Нерюнгри Илья Гудошник заявил, что ток шоу ведущего Андрея Малахова на телеканале "Россия 1" является "сюром" и "помойкой" после выпуска, посвященного смерти музыкального критика Сергея Соседова. Слова мэра передает издание Sakhaday.

"Собрали все подряд. Я, конечно, расстроен, что так можно сделать сенсацию на всю Россию", — сказал политик.

Гудошник связал происходящее с бизнес-конкуренцией между отелем Тамерлана Караева "Хариус" в центре Нерюнгри и гостиницей Александра Кошукова на окраине города. Он считает, что за негативной кампанией стоят депутат Ил Тумэна Кошуков и активистка Валентина Кузнецова.

По его словам, эти люди воспользовались трагедией как поводом, чтобы "замочить" конкурентов и втянули его в эту историю.

Как писал сайт KP.RU, 10 ноября Малахов опубликовал видео с последними секундами жизни Соседова. На них критик поднимается по лестнице в отеле за несколько секунд до рокового падения.

Медэксперты установили, что Сергей Соседов скончался в результате перелома свода черепа и кровоизлияния в мозг.