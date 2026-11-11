В Москве во время подготовки к зиме промыли более 2 тысяч инженерных сооружений

Фото: пресс-служба Комплекса городского хозяйства Москвы

Заместитель мэра Москвы Петр Бирюков рассказал о выполненных в столице масштабных работах по промывке инженерных сооружений. Их проводят до наступления устойчивых отрицательных температур воздуха.

«В общей сложности привели в порядок более 2 тысяч объектов – мосты, тоннели, подземные и надземные пешеходные переходы, набережные, причалы, фонтаны и памятники», - отметил заммэра.

Он уточнил, что при этом задействовали необходимое количество единиц техники и бригад коммунальных служб.

Во время промывки использовались автовышки, поливомоечные и тоннелемоечные машины.

Фото: пресс-служба Комплекса городского хозяйства Москвы

КОНКРЕТНО

Для подготовки инженерных сооружений столицы к зиме:

- очистили и промыли конструктивные элементы, бетонные, металлические и стеклянные поверхности, перильные ограждения, лестничные сходы;

- при необходимости провели текущий ремонт сооружений;

- дорожные службы промыли знаки, информационные щиты, указатели, буферы безопасности, шумозащитные экраны, барьерные и пешеходные ограждения;

- памятники и фонтаны промыли вручную по особой технологии, используя нейтральные моющие средства, не повреждающие поверхности;

- при помощи щелочных растворов промыли тоннели и мосты.