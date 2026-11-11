В Москве во время подготовки к зиме промыли более 2 тысяч инженерных сооружений

Заместитель мэра Москвы Петр Бирюков рассказал о выполненных в столице масштабных работах по промывке инженерных сооружений. Их проводят до наступления устойчивых отрицательных температур воздуха.
«В общей сложности привели в порядок более 2 тысяч объектов – мосты, тоннели, подземные и надземные пешеходные переходы, набережные, причалы, фонтаны и памятники», - отметил заммэра.
Он уточнил, что при этом задействовали необходимое количество единиц техники и бригад коммунальных служб.
Во время промывки использовались автовышки, поливомоечные и тоннелемоечные машины.
КОНКРЕТНО
Для подготовки инженерных сооружений столицы к зиме:
- очистили и промыли конструктивные элементы, бетонные, металлические и стеклянные поверхности, перильные ограждения, лестничные сходы;
- при необходимости провели текущий ремонт сооружений;
- дорожные службы промыли знаки, информационные щиты, указатели, буферы безопасности, шумозащитные экраны, барьерные и пешеходные ограждения;
- памятники и фонтаны промыли вручную по особой технологии, используя нейтральные моющие средства, не повреждающие поверхности;
- при помощи щелочных растворов промыли тоннели и мосты.