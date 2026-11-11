Послы ЕС согласовали санкции против 100 юрлиц и 43 физлиц России Фото: REUTERS.

Постоянные представители стран Европейского союза на заседании в Брюсселе утвердили очередной раунд ограничений, расширяющий действующий антироссийский санкционный список. Под новые рестрикции подпали 43 человека и около 100 юридических лиц. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в европейских структурах.

Собеседник агентства уточнил, что данные ограничительные меры носили плановый характер и не связаны с проходящими в Абу-Даби международными консультациями, в которых европейская сторона не принимает участия. Кроме того, подчеркивается, что принятое решение не относится к разрабатываемому в настоящее время 22-му пакету санкций против России.

Согласование документа на уровне постоянных представителей означает, что проект с высокой степенью вероятности будет окончательно утвержден министрами иностранных дел стран сообщества на предстоящей встрече в Брюсселе.

Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что против России ввели примерно 30 тысяч санкций, которые не могут достигнуть своей цели. Ограничения, напротив, стимулируют развитие страны, а их инициаторы сами сталкиваются с экономическими проблемами.