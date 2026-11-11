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НовостиВ мире11 ноября 2026 13:00

Боевики устроили засаду на полицию в Пакистане: погибли не менее 10 человек

10 полицейских погибли в результате нападения боевиков в Пакистане
Авторы (2):
Сергей ЧИКОВ
Марк СОКОЛОВ
Боевики устроили засаду на полицию в Пакистане: погибли не менее 10 человек

Боевики устроили засаду на полицию в Пакистане: погибли не менее 10 человек

Фото: REUTERS.

В Пакистане не менее десяти полицейских погибли в результате нападения боевиков на автомобили правоохранителей. Об этом сообщает агентство Associated Press со ссылкой на местную полицию.

Нападение произошло 11 ноября в округе Кохат северо-западной провинции Хайбер-Пахтунхва, граничащей с Афганистаном. Вооруженные боевики устроили засаду на автомобили с сотрудниками полиции, после чего завязалась перестрелка.

По словам представителя местной полиции Файсала Хана, среди погибших оказались два высокопоставленных офицера. На момент публикации сообщения столкновения между силовиками и нападавшими продолжались.

Ответственность за нападение пока никто на себя не взял.

Ранее в той же провинции террорист-смертник атаковал полицейский блокпост. В результате взрыва погибли 12 человек, еще 30 получили ранения. Первоначально сообщалось об 11 жертвах, однако позднее число погибших увеличилось. Обстоятельства нападения выясняли местные правоохранительные органы.