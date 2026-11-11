В Магнитогорске начальника колонии задержали за передачу полномочий арестанту Фото: Мария ЛЕНЦ.

В Магнитогорске разгорается скандал вокруг исправительной колонии строгого режима №18. По информации Следственного комитета, начальник учреждения передал часть своих полномочий одному из осужденных — и теперь сам оказался за решеткой.

По версии следствия, заключенный с криминальным статусом получил фактическую власть над другими сидельцами. В обмен на «помощь» в поддержании порядка он пользовался привилегиями — свободно перемещался по территории колонии и заранее знал о готовящихся обысках и проверках.

Теперь уже бывший руководитель колонии обвиняется в превышении должностных полномочий (п. «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ). Под следствием оказался и сам «авторитет» — 38-летнему заключенному вменяют занятие высшего положения в преступной иерархии (ст. 210.1 УК РФ).

Ранее в Петербурге экс-начальника исправительной колонии № 4 признали виновным по трём эпизодам получения взяток. Он получил пять лет колонии условно.