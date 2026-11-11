Путин поручил обеспечить цены на электричество в РФ на 20% ниже, чем в КНР Фото: REUTERS.

Президент РФ Владимир Путин по итогам совещания, состоявшегося в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ), дал поручение кабмину удерживать стоимость электроэнергии в стране ниже китайской на 20%. Об этом сообщило издание "Коммерсант" со ссылкой на источники.

В публикации отметили, что при планировании новых крупных энергопроектов правительству нужно будет учитывать в конечной стоимости электричества для потребителей не только затраты на производство энергии и мощности, но и расходы на ее передачу, а также сбытовые надбавки.

По данным издания, в Минэнерго РФ подготовили законопроект о создании "Росэнергопроекта". В ведомстве считают, что документ вместе с дополнительными финансовыми мерами позволит развивать электроэнергетику в России, сохраняя разницу в конечных ценах с Китаем на уровне 20%.

Как писал сайт KP.RU, ранее глава государства заявил, что Россия продолжит совершенствовать аккумуляторные технологии и будет осваивать новые области их применения. По его словам, сейчас важно сформировать нормативную базу, содержащую единые требования к качеству, безопасности и жизненному циклу систем накопления энергии, включая их повторные применения.