Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыКофе «Вкус Африки»Дефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииПравила применения рекомендательных технологийПолитика АО «ИД «Комсомольская правда» в отношении обработки персональных данныхКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТесты
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыКофе «Вкус Африки»Дефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииПравила применения рекомендательных технологийПолитика АО «ИД «Комсомольская правда» в отношении обработки персональных данныхКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТесты
Еще
Радио
Россия
Москва
+10°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиВ мире11 ноября 2026 13:12

Россияне пожаловались на невидимых обитателей воды в Таиланде: боль сравнили с ожогами крапивы

Жалящий планктон атаковал российских туристов на Пхукете
Анна АДАМАЙТЕС
Жалящий планктон атаковал российских туристов на Пхукете

Жалящий планктон атаковал российских туристов на Пхукете

Фото: Виктория МИНАЕВА.

Российские туристы на тайском острове Пхукет столкнулись с жалящим планктоном после купания, который практически невозможно заметить невооруженным глазом. Об этом 11 ноября сообщил Telegram-канал Shot, ссылаясь на отдыхающих.

По данным канала, отдыхающие жалуются на боль и жжение после купания в Андаманском море. Ощущения они сравнивают с теми, что оставляет контакт с крапивой.

Ранее KP.RU писал, что власти Таиланда предупредили туристов об аномальном увеличении числа медуз у берегов Пхукета. Среди обнаруженных видов были кубомедузы, яд которых может представлять смертельную опасность для человека.

А вот на Мальдивах произошло ЧП посерьезнее атаки медуз или планктона. Здесь акула напала на туриста из Испании во время медового месяца. Хищник откусил мужчине ногу, после чего пострадавшего доставили в больницу.