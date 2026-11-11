Захарова заявила о повреждении и уничтожении Киевом 302 памятников культуры

Мария Захарова. Фото: МИД России

Вооруженные силы Украины уничтожили или повредили 302 объекта культурного наследия. Об этом 11 ноября, в среду, заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

Как рассказала Захарова на брифинге, из общего числа объектов 31 был полностью уничтожен, еще 268 получили повреждения. Два объекта уже восстановлены, один находится в процессе реставрации.

По ее словам, сведения о разрушениях планируется довести до международной общественности. Москва также рассчитывает на реакцию профильных международных организаций, прежде всего ЮНЕСКО.

«Все эти свидетельства варварских действий ВСУ будут доведены до сведения широкой международной общественности», — сказала Захарова.

Ранее KP.RU писал, что в Курской области в результате атаки ВСУ был полностью разрушен Георгиевский храм в селе Козино, построенный в 1844 году. Церковь ранее внесли в региональную «Белую книгу» объектов культурного наследия.