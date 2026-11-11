Лавров: Представители США приедут в Москву переговорить с Путиным Фото: REUTERS.

Спецпредставитель президента США Стивен Уиткофф и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер приедут в Москву проинформировать российского лидера Владимира Путина по итогам трехсторонней встречи в Абу-Даби по урегулированию украинского конфликта. Об этом в интервью автору ИС "Вести" Павлу Зарубину заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Я исхожу из того, что действительно объявлено. Что американские переговорщики едут в Москву пробрифинговать президента Путина", - сказал дипломат.

По словам министра, президент РФ также регулярно получает такие отчеты от делегации, возглавляемой Владимиром Мединским. Ну, и на основании того, что он услышит от американцев, будет определять дальнейшую линию России, заключил Лавров.

Как писал сайт KP.RU, ранее участник делегации от США на переговорах в Абу-Даби Кушнер заявил, что намерен обсудить с Путиным возможность включения европейцев в переговорный процесс. По его мнению, было бы большим прорывом, если бы Европа смогла бы определить одного переговорщика.