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НовостиПолитика11 ноября 2026 13:18

Лавров: новую линию РФ выстроят так, чтобы выполнить поставленные цели по СВО

Лавров подчеркнул, что Москва продолжает последовательно отстаивать свои национальные интересы
Арина СЕРОВА
Глава МИД РФ Сергей Лавров

Глава МИД РФ Сергей Лавров

Фото: Евгения ГУСЕВА.

Новая линия России по завершению украинского конфликта будет выстроена таким образом, чтобы выполнить все цели, которые обозначил глава государства Владимир Путин. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью журналисту ИС «Вести» Павлу Зарубину.

Так глава дипведомства прокомментировал итоги прошедших в Абу-Даби переговоров между представителями России, Украины и Соединенных Штатов. По его словам, Москва продолжает последовательно отстаивать свои национальные интересы на международной арене.