Прокуратура запросила 25 лет бизнесмену Шевнину за убийство школьниц в 1994-м

Шевнина задержали спустя 30 лет после преступления Фото: Алексей БУЛАТОВ.

Государственный обвинитель потребовал 25 лет колонии строгого режима для уральского предпринимателя Андрея Шевнина, сообщает «КП-Екатеринбург».

Его обвиняют в убийстве и изнасиловании двух 13-летних школьниц — преступление было совершено еще в 1994 году, а задержали бизнесмена только в октябре 2024-го.

11 ноября во время прений прокуратура попросила для Шевнина максимально возможное наказание. Свою вину в расправе над девочками он не признал. Бизнесмен согласился лишь с тем, что помогал скрывать тела, и настаивает: действовал под угрозой расправы со стороны дяди. Кроме того, он рассчитывает, что суд освободит его от ответственности из-за истечения сроков давности.

По версии следствия, вечером 16 октября 1994 года девочек заманили в квартиру на улице Начдива Онуфриева, принадлежавшую дяде Шевнина Алексею Дерябину. Сначала туда пригласили Наташу — ее изнасиловали и убили. Вторая школьница, Катя, знала, куда пошла подруга, поэтому подельники решили избавиться и от нее. Чтобы заманить девочку в квартиру, Шевнин, которому в ту пору было 18 лет, обратился к своему другу Василию Кузнецову. Тот хорошо знал Катю. Девочку также изнасиловали, а затем убили.

Вот как описывала действия фигурантов прокуратура Свердловской области:

- Желая быть уверенными в наступлении смерти второй малолетней, дополнительно нанесли ей клинком острого ножа не менее 10 ударов в область шеи, грудной клетки живота.

Тела вывезли к Чусовскому озеру в багажнике «Жигулей» и попытались сжечь в лесу, но безуспешно — изуродованные останки утром нашли рыбаки.

Спустя 30 лет в преступлении признался Василий Кузнецов, который половину жизни провел в колониях. Шевнин к тому времени открыл сеть салонов красоты и вкладывался в строительство недвижимости. До суда Кузнецов не дожил. Он погиб еще на этапе следствия. Третий фигурант, Алексей Дерябин, числится пропавшим без вести с 90-х: по неподтвержденным данным, его мог убить дядя одной из жертв, связанный с местной ОПГ.