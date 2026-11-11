Захарова: На Украине будет дебют шизофрении из-за новых запретов русского языка Фото: МИД России

Новый украинский законопроект, который ужесточает требования к использованию русского языка, приведет к "дебюту шизофрении". Об этом на брифинге заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Дипломат отметила, что киевский режим внезапно осознал, что существующие языковые запреты не являются всеобъемлющими.

По ее словам, исправить это должен зарегистрированный в Раде еще в июле законопроект "О внесении изменений в некоторые законы Украины об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".

"Мне кажется, этот закон направлен на то, чтобы у тех, кто еще не был болен, действительно проявился дебют шизофрении, потому что это же невозможно все не то что выполнять, это невозможно все даже прочитать, все, что они написали по поводу языка", — подчеркнула Захарова.

Как писал сайт KP.RU, ранее нардеп Анна Скороход назвала украинских языковых активистов и всех, кто призывает к санкциям за использование в стране русского языка, "мовными полудурками". Они распространяют вражду между населением.