Синоптик дал прогноз, каким будет ноябрь в Москве

По словам синоптика, температура в ближайшие дни будет меняться незначительно. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.

В Москве до конца ноября ожидается погода, близкая к климатической норме. При этом жителей столицы ждут осадки, небольшие похолодания и кратковременное потепление, рассказал синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин. Об этом пишет aif.ru.

«До конца ноября ожидается нормальная погода, близкая к климатическим нормам. В конце этой недели пройдут умеренные, сильные осадки. В четверг ночью в виде снега, в пятницу и в субботу – в основном в виде дождя, но тоже местами ночью будет кое-где снег, но он будет сразу таять», – поделился Ильин.

По словам синоптика, температура в ближайшие дни будет меняться незначительно. 11 и 12 ноября днем ожидается от +1 до +4 градусов, в пятницу потеплеет до +4…+7 градусов, а в субботу столбики термометров снова опустятся до +1…+5 градусов.

Ночью температура будет колебаться от -2 до +3 градусов. В утренние часы возможна гололедица. Такая погода сохранится примерно до середины третьей декады ноября, после чего станет еще на пару градусов холоднее.

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