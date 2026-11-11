На Камчатке медведь убил и съел сторожа турбазы Фото: Михаил ФРОЛОВ.

Медведь убил и съел сторожа туристической базы на Камчатке. Об этом сообщили РИА Новости в правоохранительных органах региона.

Сторож базы Salmonica Travel в Соболевском округе перестал выходить на связь 7 ноября. Владельцы турбазы забеспокоились и отправили туда вертолет. Во вторник с воздуха в четырех километрах от базы заметили снегоход и кровавые следы. По словам собеседника агентства, судя по обстановке, человек увидел медведя и рванул к снегоходу, где лежало оружие, но не успел. Останки нашли практически съеденными.

В среду на место вылетела следственно-оперативная группа. Оперативники подтвердили: останки человека действительно практически съедены. Медведь находился рядом, его застрелили.

Биологи-охотоведы объяснили, почему хищник мог напасть. В этом году перед залеганием в берлоги многие медведи из-за бескормицы не набрали жировую массу.

Ранее сообщалось, что с начала 2026 года в Красноярском крае отстрелили 1192 бурых медведя. В Министерстве природных ресурсов и лесного комплекса региона добавили, что власти приняли 247 решений о регулировании численности хищников, чтобы свести к минимуму конфликтные ситуации с человеком.