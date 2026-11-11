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НовостиПолитика11 ноября 2026 14:07

Российские военные поразили в Черном море судно с вооружением для ВСУ

ВС РФ продолжают ликвидировать суда, используемые в интересах украинских боевиков
Сергей ГАПЧУК
Российские военные поразили в Черном море судно с вооружением для ВСУ

Российские военные поразили в Черном море судно с вооружением для ВСУ

Фото: REUTERS.

Российские войска поразили в Черном море сухогруз с вооружением и военным имуществом для ВСУ. Об этом сообщило Минобороны РФ.

Ранее военное ведомство проинформировало, что ВС РФ ночью 11 ноября нанесли удары по трем электроподстанциям в нескольких регионах Украины, которые были задействованы в интересах ВСУ. Речь шла, в частности, об электроподстанции 330 кВ в Днепропетровской области и двух электроподстанциях 110 кВ и 330 кВ в Одесской области.

Вечером 10 ноября ВС РФ поразили сухогруз с вооружением в акватории Черного моря, в семи километрах юго-западнее Одессы.