Российские военные поразили в Черном море судно с вооружением для ВСУ Фото: REUTERS.

Российские войска поразили в Черном море сухогруз с вооружением и военным имуществом для ВСУ. Об этом сообщило Минобороны РФ.

Ранее военное ведомство проинформировало, что ВС РФ ночью 11 ноября нанесли удары по трем электроподстанциям в нескольких регионах Украины, которые были задействованы в интересах ВСУ. Речь шла, в частности, об электроподстанции 330 кВ в Днепропетровской области и двух электроподстанциях 110 кВ и 330 кВ в Одесской области.

Вечером 10 ноября ВС РФ поразили сухогруз с вооружением в акватории Черного моря, в семи километрах юго-западнее Одессы.