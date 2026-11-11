Попова: страны НАТО поддерживают работу более 400 биолабораторий в мире Фото: Евгения ГУСЕВА.

Страны НАТО содержат более 400 биолабораторий по всему миру, и работают они, мягко говоря, без особого надзора. Об этом на заседании Совета коллективной безопасности ОДКБ в расширенном составе заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. По её словам, часть таких объектов расположена и на евразийском пространстве.

Главная странность в том, что деятельность этих лабораторий, как правило, выводится из-под контроля правительств тех стран, где они стоят. Проще говоря, хозяевам территории не всегда видно, что именно происходит внутри. А происходит сбор информации о микроорганизмах, причём в первую очередь об опасных, плюс получение биоматериала от людей и изучение восприимчивости к разным инфекциям.

Картина складывается тревожная: Запад продолжает опутывать планету сетью закрытых биологических лабораторий. На это обратил внимание заместитель секретаря Совета безопасности РФ Александр Венедиктов. Он назвал очередной негативной тенденцией растущее использование биологического и химического оружия как инструмента давления на государства.