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НовостиПолитика11 ноября 2026 14:31

Армения потеряла право голоса в ОДКБ

До этого сообщалось, что Путин уделит внимание вопросу членства Армении в ОДКБ
Людмила МИТРОХИНА
Армения потеряла право голоса в ОДКБ

Армения потеряла право голоса в ОДКБ

Фото: Михаил ФРОЛОВ.

Сейчас проходит саммит стран ОДКБ. Стало известно, что Армения была лишена права голоса. Об этом говорится в сообщении от пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.

«Тема затрагивалась, было принято решение. В связи с тем, что Армения не выполняла свои обязательства уже несколько лет, руководствуясь уставом организации, было предложено и решено лишить Армению права голоса», — резюмировал представитель Кремля.

Армению могли лишить права голоса при утверждении повестки, ссылаясь на статью 25 устава ОДКБ. Напомним, президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что Армения должна как можно скорее определиться с членством в ОДКБ и ЕАЭС, ведь власти республики нацелились на евроинтеграцию. А участие в ЕС невозможно без выхода из конкурирующих альянсов.