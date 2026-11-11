Армения потеряла право голоса в ОДКБ Фото: Михаил ФРОЛОВ.

Сейчас проходит саммит стран ОДКБ. Стало известно, что Армения была лишена права голоса. Об этом говорится в сообщении от пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.

«Тема затрагивалась, было принято решение. В связи с тем, что Армения не выполняла свои обязательства уже несколько лет, руководствуясь уставом организации, было предложено и решено лишить Армению права голоса», — резюмировал представитель Кремля.

Армению могли лишить права голоса при утверждении повестки, ссылаясь на статью 25 устава ОДКБ. Напомним, президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что Армения должна как можно скорее определиться с членством в ОДКБ и ЕАЭС, ведь власти республики нацелились на евроинтеграцию. А участие в ЕС невозможно без выхода из конкурирующих альянсов.