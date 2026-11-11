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НовостиОбщество11 ноября 2026 14:34

Суд назначил троим бывшим топ-менеджерам "Роснано" от пяти до семи лет колонии

Галстян, Касенкова и Подольский обвинялись в злоупотреблении полномочиями
Сергей ГАПЧУК
Суд назначил троим бывшим топ-менеджерам "Роснано" от пяти до семи лет колонии

Суд назначил троим бывшим топ-менеджерам "Роснано" от пяти до семи лет колонии

Фото: Алексей БУЛАТОВ.

Суд в Москве приговорил к лишению свободы трех бывших топ-менеджеров "Роснано" по делу о злоупотреблении полномочиями. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на адвоката Андрея Гривцова.

"Суд приговорил бывших топ-менеджеров ООО "УК "Роснано" Артура Галстяна к семи с половиной годам лишения свободы, Марину Касенкову - к шести с половиной годам лишения свободы, Бориса Подольского - к пяти годам лишения свободы", - сказал он.

Кроме того, суд полностью удовлетворил иск потерпевшей стороны о возмещении ущерба на 52 млрд рублей.

Фигуранты дела в ходе судебного разбирательства неоднократно выражали готовность содействовать следствию, чтобы очистить свою репутацию

Как писал сайт KP.RU, в сентябре суд назначил бывшему топ-менеджеру корпорации "Роснано" Алексею Кушнареву девять лет колонии за растрату 7,5 млрд рублей.