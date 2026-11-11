Попова назвала непростыми ситуации с холерой и чумой в мире Фото: REUTERS.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что обстановка с холерой и чумой в мире остаётся сложной, и Россия готовится отразить существующие риски. Об этом она сказала на заседании Совета коллективной безопасности ОДКБ в расширенном составе.

«Конечно, ситуация очень непростая — и с холерой, и с чумой во всем мире. Риски сегодня есть. Мы готовимся к тому, чтобы полностью их отразить», — уточнила Попова.

Отдельно глава Роспотребнадзора обратила внимание на Европу. Там, по её данным, растёт заболеваемость разного рода лихорадками, причём увеличивается и количество случаев внутренней передачи, то есть заражения уже идут не только «привозные».

Тревожную статистику ранее обнародовала Всемирная организация здравоохранения. С 2019 по 2025 год чума унесла жизни 423 человек по всему миру. За шесть лет ВОЗ получила данные о 3 847 случаях с подозрением на заболевание из десяти стран, но подтвердились они лишь в шести. Летальность составила 11%.