Вован и Лексус поговорили с представителями OpenAI от имени главы украинской разведки

Пранкеры Вован и Лексус. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) выяснили, что разработчик ChatGPT, компания OpenAI, намерена расширить сотрудничество с Украиной в сфере искусственного интеллекта. Они поговорили с сотрудниками корпорации от имени главы украинской разведки Рустема Умерова. Запись беседы опубликована в Telegram-канале пранкеров.

В разговоре участвовали бывшая заместитель министра обороны США Саша Бейкер и ее коллеги. По данным пранкеров, Украина уже получила технологии OpenAI для киберзащиты, а теперь обсуждается передача более продвинутых моделей и расширение контактов с Минобороны.

Среди других направлений сотрудничества назывались развитие украинскоязычных моделей и медицинских технологий. При этом представитель компании Бен Крэмптон признал, что граница между оборонительным и наступательным применением ИИ может быть условной.

Ранее KP.RU сообщал, что Вован и Лексус обманули основателя Всемирного экономического форума Клауса Шваба. По словам пранкеров, в разговоре он рассказал о возможном завершении конфликта на Украине по корейскому сценарию.