В Кремле назвали дату новой встречи Путина с Уиткоффом и Кушнером

Ушаков: Путин встретится с Уиткоффом и Кушнером 12 ноября Фото: REUTERS.

Встреча президента РФ Владимира Путина со спецпредставителем американского лидера Стивеном Уиткоффом и зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером состоится в первой половине дня в четверг, 12 ноября. Об этом журналистам заявил помощник главы государства Юрий Ушаков.

"В первой половине дня", - прокомментировал он соответствующий вопрос.

По словам представителя Кремля, с протокольной точки зрения переговоры пройдут как обычно.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что Уиткофф и Кушнер приедут в Москву проинформировать российского лидера по итогам трехсторонней встречи в Абу-Даби по урегулированию украинского конфликта. По словам министра, Путин регулярно получал такие отчеты от делегации, возглавляемой Владимиром Мединским. На основании того, что президент услышит от американцев, Путин будет определять дальнейшую линию России.