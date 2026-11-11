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НовостиПолитика11 ноября 2026 15:13

В Европе признали правоту слов Мединского о непонятном статусе ЕС на переговорах в Абу-Даби: "Бездари"

Пилкингтон: Слова Мединского в Абу-Даби указали на отрезанность ЕС от дипломатии
Сергей ГАПЧУК
Пилкингтон: Слова Мединского в Абу-Даби указали на отрезанность ЕС от дипломатии

Пилкингтон: Слова Мединского в Абу-Даби указали на отрезанность ЕС от дипломатии

Фото: REUTERS.

Ирландский аналитик Филип Пилкингтон признал правоту слов главы российской делегации, помощника президента РФ Владимира Мединского об отсутствии представителей Европы на переговорах по урегулированию конфликта на Украине.

"Европейцы полностью отрезаны от международной дипломатии", - написал он в соцсети Х.

По его словам, представителям Европы даже не дают места за столом переговорам по вопросам, которые напрямую их касаются. Пилгинктон назвал их бездарями.

Как писал сайт KP.RU, Владимир Мединский во время общения с прессой указал, что России не очень понятно, в каком статусе представители Европы находятся в Абу-Даби. Переговоры носят утвержденный трехсторонний характер, подчеркнул он.

Помощник российского лидера подчеркнул, что если европейцы приехали сюда в качестве туристов, то пусть пообщаются в лобби-баре гостиницы, поговорят о своих делах.