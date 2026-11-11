В Кремле раскрыли, планируется ли разговор Путина и Трампа по итогам встречи в Абу-Даби

Песков: Разговор Путина и Трампа по итогам встречи в Абу-Даби еще не планируется Фото: REUTERS.

Телефонная беседа президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа по итогам трехсторонних переговоров делегаций в Абу-Даби пока не планируется. Об этом ТАСС заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

"Нет. Пока в планах нет", - сказал пресс-секретарь главы государства, прокомментировав соответствующий вопрос.

Как писал сайт KP.RU, в свою очередь помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщил, что Владимир Путин примет спецпредставителя Белого дома Стивена Уиткоффа и зятя Трампа Джареда Кушнера в первой половине дня в четверг, 12 ноября. Представитель Кремля подчеркнул, что с протокольной точки зрения переговоры пройдут как обычно.

Ранее Песков уточнил, что вопрос урегулирования украинского конфликта входит в повестку возможных переговоров России и США на высшем уровне на саммите АТЭС.