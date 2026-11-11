В Хабаровском крае планируют построить молочный комплекс

Фото: Антон Шевченко

Перспективы создания современного молочного комплекса в Хабаровском крае обсудили губернатор Дмитрий Демешин и представители компании, которая выступила с инициативой реализовать в регионе инвестиционный проект по развитию промышленного молочного животноводства. Предварительный объем инвестиций составляет более четырех млрд рублей, срок реализации первой очереди – 2026–2029 годы.

– Агропромышленный комплекс – один из наших стратегических приоритетов в развитии региона. Как отмечает Президент России Владимир Путин, обеспечение продовольственной безопасности и развитие АПК – важнейшие задачи государства. Сегодня собственное производство обеспечивает менее 10% потребности Хабаровского края в молоке. Для увеличения объемов местной продукции нам необходимы современные хозяйства промышленного масштаба, – отметил глава Хабаровского края Дмитрий Демешин.

Проект предусматривает создание высокоэффективного производства с поголовьем более шести с половиной тысячи голов крупного рогатого скота. Планируемый объем выпуска молока – 49,2 тысячи тонн в год.

Для размещения комплекса рассматриваются три площадки в сельскохозяйственных районах края: в районе имени Лазо, Вяземском округе и Хабаровском районе. Представители краевого министерства сельского хозяйства и продовольствия совместно с инвестором уже осмотрели предложенные земельные участки. Компания предварительно одобрила варианты размещения и подтвердила заинтересованность в реализации проекта.

По словам губернатора Хабаровского края Дмитрия Демешина, в перспективе дополнительным направлением развития может стать экспорт. Открытие международного автомобильного пункта пропуска на острове Большой Уссурийский создаст новые логистические возможности для выхода продукции краевого АПК на рынки Китая и других стран АТР.

Губернатор заверил инвесторов, что правительство края окажет необходимое содействие в проработке проекта, подборе земельных участков и сопровождении на всех этапах его реализации.