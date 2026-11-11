Тело российского католического священника Никиты Кушнарева нашли в парке в Риме

Российский католический священник Никита Кушнарев умер в Риме. Фото: «ВКонтакте» прихода Пресвятой Богородицы во Владивостоке

Российский католический священник Никита Кушнарев умер в Риме 9 ноября. О его смерти сообщил приход Пресвятой Богородицы во Владивостоке в своей группе во «ВКонтакте». В общине назвали случившееся тяжелым потрясением для всех, кто знал священнослужителя, и попросили верующих молиться об упокоении его души.

По данным Telegram-канала SHOT, тело 43-летнего Кушнарева обнаружили в парке неподалеку от улицы Виале Джотто в римском районе Сан-Саба. Видимых следов насилия на нем не обнаружили, причины смерти пока неизвестна.

Кушнарев вырос в Ростове-на-Дону и состоял в ордене регулярных каноников Иисуса Господа. В 2019 году его рукоположили во священники во Владивостоке, где он впоследствии служил викарием. В Рим он приехал на учебу. О времени и месте поминальной мессы приход обещал сообщить дополнительно.

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