Приближение России и Украины к миру, лишение Армении права голоса в ОДКБ и объединение правил утильсбора: главные события 11 ноября

Мединский: Россия и Украина стали ближе к миру после встречи в Абу-Даби Фото: REUTERS.

В Абу-Даби состоялись переговоры, которые, по словам главы российской делегации Владимира Мединского, приблизили Россию и Украину к мирному урегулированию конфликта. Он подчеркнул, что были достигнуты значимые соглашения.

"Мне кажется, да. Но сейчас очень многое зависит от всех участников процесса. Многое зависит от Украины, от позиции США и от того, обретет ли разум Европа", - ответил глава делегации на встрече с журналистами.

Мединский отметил, что предстоящая работа будет направлена на удовлетворение интересов народов Российской Федерации и Украины. Он также отказался раскрывать подробности переговорного процесса, указав на отсутствие конкретики по некоторым вопросам. Тем не менее, Россия и Украина достигли договоренности о масштабном обмене пленными, который может состояться через 2-3 недели.

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