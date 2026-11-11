Сбербанк в суде взыскивает 924 млн рублей, среди ответчиков есть Бондарчук Фото: Алексей БУЛАТОВ.

Сбербанк подал иск в Арбитражный суд Петербурга и Ленинградской области на 924,2 миллиона рублей. В числе ответчиков оказались режиссёр Фёдор Бондарчук, экс-глава «Ленфильма» Эдуард Пичугин и связанные с ними компании. Об этом свидетельствует карточка дела. Спор происходит вокруг кредита на развитие киноцентра «Великан Парк».

Кредитную линию с лимитом 788,45 миллиона рублей банк открыл для «Интеркома» ещё в 2014 году. Деньги шли под залог здания киноцентра в Александровском парке и участка под ним. Бондарчук, Пичугин и другие фигуранты выступили поручителями. В 2022-м Сбербанк передал право требования долга компании «Петровский Арт Лофт», а та принялась накручивать ставку — к концу 2023-го она добралась до 25,5%. Владельцы киноцентра сочли такую передачу незаконной и пошли в суд.

Арбитраж сделку отменил, инстанции это подтвердили, а Верховный суд отказался пересматривать спор по жалобе Сбербанка. Кредитором снова стал сам банк. Теперь он требует взыскать 924,2 миллиона и обратить взыскание на заложенную недвижимость. Предварительное заседание назначено на 9 декабря 2026 года.

Пичугин ушёл с поста гендиректора «Ленфильма» в декабре 2019-го, Бондарчук покинул совет директоров киностудии в декабре 2024-го. При этом долг по кредиту к самой киностудии отношения не имеет. В феврале 2026 года «Ленфильм» полностью перешёл в собственность Петербурга, и город пообещал разрулить финансовые проблемы предприятия, закрыв все долги киностудии до середины ноября за счёт бюджета.

Ранее Кассационный суд общей юрисдикции признал законным обращение в доход государства активов, полученных в результате коррупционных схем экс-руководством Лабинского района Краснодарского края.