Мединский заявил, что зона безопасности вдоль границ РФ продолжит расширяться Фото: REUTERS.

Зона безопасности вдоль российских границ достаточно существенная, но будет расширяться. Об этом в интервью автору ИС "Вести" Евгению Попову заявил глава делегации на переговорах в Абу-Даби, помощник президента РФ Владимир Мединский.

Он напомнил, что после вторжения украинских боевиков в Курскую область было принято решение, об этом российский лидер Владимир Путин говорил не раз, о создании зоны безопасности вдоль границы с Россией.

"Сейчас эта зона достаточно существенная, она расширяется и она будет расширяться", - подчеркнул Мединский.

Как писал сайт KP.RU, ранее президент РФ прокомментировал ход создания буферной зоны вдоль госграницы страны на Украине. Путин указал, что эта задача решается успешно, подчеркнув, что это никогда не будет предметом переговоров с киевским режимом.