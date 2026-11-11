Путин провел переговоры с Жапаровым на полях саммита ОДКБ в Москве Фото: REUTERS.

Президент России Владимир Путин в среду провел переговоры с киргизским коллегой Садыром Жапаровым. Встреча прошла в Москве на полях саммита Организации Договора о коллективной безопасности, сообщает РИА Новости.

Нынешний разговор лидеров стал продолжением их недавнего общения — предыдущая встреча состоялась в начале сентября на полях саммита ШОС в Киргизии. Уже тогда Путин отметил хорошую динамику торгово-экономического сотрудничества двух стран и поблагодарил киргизскую сторону за поддержку русского языка в республике.

Жапаров, в свою очередь, подчеркивал, что отношения Киргизии и России стоят на прочной основе и носят стратегический характер.

При этом поездки российского президента в Киргизию и Владивосток оказались крайне содержательными. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.