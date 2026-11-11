Захарова: ЕС должен излечиться от русофобии, а затем говорить о диалоге с РФ Фото: МИД России

Евросоюз должен излечиться от русофобии и только после этого можно говорить о восстановлении диалога. Об этом на брифинге заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По ее словам, пока у ЕС вся энергия уходит на русофобство, санкции, вооружение киевского режима с целью нанесения России так называемого "стратегического поражения", то о возобновлении общения речи не идет.

"Сначала они должны изменить болезненную логику, если еще в состоянии. Если у них есть на то воля, и они от этого русофобского угара излечатся, потому что это действительно уже психиатрия, тогда, как говорит министр иностранных дел России Сергей Лавров, будем смотреть, и только так", - заключила дипломат.

Как писал сайт KP.RU, ранее президент РФ Владимир Путин призвал Запад отказаться от русофобии. По его словам, не следует притеснение и убийство русских людей, уничтожение России превращать в государственную идеологию и ставить перед собой цель "стратегического поражения" нашей страны. Только после этого возможно жить дружно, отметил глава государства.