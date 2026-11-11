Умер Александр Дарчиев, посол РФ в США

Чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Соединенных Штатах Америки Александр Дарчиев. Фото: Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

Умер Александр Дарчиев, посол России в США. Он скончался в возрасте 67 лет. Об этом рассказали в МИД РФ.

«Ушел из жизни выдающийся дипломат, опытный руководитель, добрый товарищ и наставник. Высочайший профессионал, блестящий американист, А.Н.Дарчиев», — говорится в сообщении от дипломатического ведомства. Подчеркивается, что посол работал на одном из самых важных направлений.

Подробности смерти не сообщаются. Также неизвестно, когда пройдет церемония прощания с дипломатом. До последних дней он исполнял свои обязанности на посту посла РФ в США.

Ранее KP.RU рассказал, что Дарчиев сообщил о встречах в Вашингтоне и Москве. Повестка включает технические вопросы повседневной работы дипломатических миссий.