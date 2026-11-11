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НовостиОбщество11 ноября 2026 16:24

Попова предупредила об осложнениях, связанных с биоугрозами искусственного происхождения

Попова не исключила применение ИИ для биологических угроз
Людмила МИТРОХИНА
Попова признала осложнения, связанные с биоугрозами искусственного происхождения

Попова признала осложнения, связанные с биоугрозами искусственного происхождения

Фото: Алексей БУЛАТОВ.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова предупредила о рисках ухудшения эпидемиологической ситуации из-за биологических угроз искусственного происхождения. Об этом Попова рассказала на саммите ОДКБ в Москве.

«Не исключаются осложнения, связанные с биологическими угрозами искусственного происхождения, возможной утечкой патогенных биологических агентов из лабораторий», — резюмировала глава Роспотребнадзора.

Попова подчеркнула, что не исключает совершения террористических актов, связанных с биологическим оружием. Более того, она не исключила, что может для этих целей применяться искусственный интеллект.

Ранее KP.RU рассказал, что ряд стран наращивают активность в сфере биологических угроз. Страны-члены ОДКБ настаивают, что нужно разработать скоординированный ответ.