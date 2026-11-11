Смоленские власти создают современные творческие пространства для молодёжи

Фото: Министерство культуры Смоленской области.

Одним из примеров успешной реализации программы является комплексный ремонт в Смоленском государственном институте искусств.

В этом году в здании полностью отремонтирована кровля части здания учебного корпуса № 1. Проведён капитальный ремонт внутренних помещений на втором этаже учебного корпуса № 2, где располагается Школа креативных индустрий, представляющая из себя современный образовательный центр для подростков от 11 до 17 лет, где ребята обучаются по трём направлениям: современная электронная музыка, фото и видеопроизводство, графический дизайн. После проведённого ремонта в Школе креативных индустрий занимаются, 120 учеников

В планах на 2027 год – капитальный ремонт актового зала и холла в учебном корпусе № 1.

"Системная модернизация учреждений образования идёт по всему региону. В рамках государственной программы «Развитие образования» и федерального проекта «Профессионалитет» нацпроекта «Молодёжь и дети» в 2027 году капитальный ремонт пройдёт в четырёх областных колледжах и техникумах", - отметил в канале МАКС губернатор Смоленской области Василий Анохин.