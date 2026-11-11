Путин и Жапаров обсудили инвестиционное сотрудничество между Россией и Киргизией Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.

Президент России Владимир Путин и президент Киргизии Садыр Жапаров провели переговоры на полях саммита ОДКБ, на которых уделили внимание вопросам инвестиционного взаимодействия между двумя государствами. Подчеркивается, что страны давно выстроили тесное, взаимовыгодное сотрудничество.

«Мы с вами встречаемся регулярно. У нас отношения развиваются по всем направлениям успешно. Россия остается ведущим торгово-экономическим партнером Кыргызстана», - отметил Путин.

Торговля растёт, в прошлом году прирост составил более 25%, уточнил российский лидер. Он предложил сосредоточиться на отношениях и инвестициях, а также поблагодарил за участие в мероприятии ОДКБ, подчеркнув важность диалога.

Ранее KP.RU сообщил, что в 2025 году премьер РФ Михаил Мишустин впервые за 9 лет приехал в Киргизию, где принимал участие в открытии русских школ.