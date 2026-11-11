Сотрудник ЗАЭС погиб в своем доме в Энергодаре после удара ВСУ Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ.

В Энергодаре ночью погиб ещё один сотрудник Запорожской АЭС — его убили в собственном доме, где он отдыхал после смены. Об этом сообщили в пресс-службе станции. С апреля нынешнего года это уже 15-й погибший работник ЗАЭС.

ВСУ продолжают бить по жилым домам Энергодара и соседних сёл. Ночью, когда люди спят, их дома превращаются в мишени.

В пресс-службе подчеркнули: условия жизни в Энергодаре напрямую связаны с безопасностью станции, а её обеспечивают прежде всего люди. Удары по городу атомщиков в Киеве, судя по всему, считают допустимыми — и это намеренно создаёт угрозу ядерной безопасности. Коллектив ЗАЭС выразил соболезнования родным и близким погибшего.

Напомним, что 9 ноября по дороге на работу погиб электрослесарь Запорожской АЭС. Боевики киевского режима ударили по его автомобилю дроном.