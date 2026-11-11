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НовостиВ мире11 ноября 2026 17:16

Галибаф: США блокируют поставки продовольствия и медикаментов в Иран

Тегеран хочет мира, но готов к сдерживанию США
Людмила МИТРОХИНА
Галибаф: США блокируют поставки продовольствия и медикаментов в Иран

Галибаф: США блокируют поставки продовольствия и медикаментов в Иран

Фото: REUTERS.

Блокада США мешает поставкам продовольствия и медицинских услуг в Иран. Об этом заявил председатель иранского Меджлиса (однопалатного парламента) Мохаммад Багер Галибаф.

«Вашингтон ввел против нас блокаду, препятствует доставке продовольствия, а также мешает торговле и [оказанию] медицинских услуг», — рассказал представитель исламского государства катарскому телеканалу Al Jazeera.

Галибаф заявил, что Тегеран стремится к миру, но готов к «устойчивому сдерживанию». Он предупредил, что Трамп потерпит новое поражение, если решит начать войну.

Ранее KP.RU рассказал, что стороны конфликта в Иране хотят прийти к мирному урегулированию. Однако не могут добиться компромисса. Отмечается, что США выставляют нереальные требования. Россия выступает за мирное урегулирование конфликта и предлагает свою помощь в посредничестве. Также Москва хотела вывести из Ирана обогащенный уран.