Бывший генсек НАТО выступил с опасным заявлением по Украине

Бывший представитель НАТО выступил с опасным заявлением по Украине Фото: REUTERS.

Андерс Фог Расмуссен, бывший генсек НАТО, призвал западные страны к немедленному размещению своих вооруженных сил на территории Украины. С таким опасным заявлением он выступил в интервью изданию The Telegraph.

«В течение месяцев Франция и Великобритания пытались организовать "коалицию желающих", но сейчас она больше похожа на "коалицию ждущих"», — резюмировал бывший представитель НАТО.

Расмуссен считает, что Парижу и Лондону не стоит дожидаться мира на Украине для ввода своих войск. Однако такая авантюра может дорого стоить европейским лидерам.

Дело в том, что Россия категорически не приемлет ввод иностранных войск на территорию Украины. Более того, глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что солдаты НАТО будут законной целью для российских военных, если они ступят на территорию Украины как до заключения мирного соглашения, так и после него.