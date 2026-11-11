Галибаф: США обращались к России для прямых переговоров с Ираном Фото: REUTERS.

В Иране заявили, что США обратились к России с просьбой помочь организовать прямые переговоры с Тегераном. Об этом в интервью катарскому телеканалу Al Jazeera рассказал председатель иранского Меджлиса Мохаммад Багер Галибаф.

«Американцы посетили Москву и попросили Путина поговорить с Ираном ради прямых переговоров между нами», — указал Галибаф.

Ранее Владимир Путин в телефонном разговоре с Дональдом Трампом прямо сказал, что возможная наземная операция США против Ирана — дело неприемлемое. По мнению российского лидера, такой шаг только усугубит обстановку на Ближнем Востоке.

Владимир Путин четко объяснил позицию Москвы по иранскому вопросу. Президент считает, что конфликт должен решаться исключительно дипломатическим путём.