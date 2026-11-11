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НовостиВ мире11 ноября 2026 17:57

Галибаф: США обращались к России для прямых переговоров с Ираном

В Иране заявили, что Белый дом обращался к Путину по вопросу переговоров с Ираном
Семен ЗИМИН
Галибаф: США обращались к России для прямых переговоров с Ираном

Галибаф: США обращались к России для прямых переговоров с Ираном

Фото: REUTERS.

В Иране заявили, что США обратились к России с просьбой помочь организовать прямые переговоры с Тегераном. Об этом в интервью катарскому телеканалу Al Jazeera рассказал председатель иранского Меджлиса Мохаммад Багер Галибаф.

«Американцы посетили Москву и попросили Путина поговорить с Ираном ради прямых переговоров между нами», — указал Галибаф.

Ранее Владимир Путин в телефонном разговоре с Дональдом Трампом прямо сказал, что возможная наземная операция США против Ирана — дело неприемлемое. По мнению российского лидера, такой шаг только усугубит обстановку на Ближнем Востоке.

Владимир Путин четко объяснил позицию Москвы по иранскому вопросу. Президент считает, что конфликт должен решаться исключительно дипломатическим путём.