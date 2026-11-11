Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыКофе «Вкус Африки»Дефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииПравила применения рекомендательных технологийПолитика АО «ИД «Комсомольская правда» в отношении обработки персональных данныхКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТесты
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыКофе «Вкус Африки»Дефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииПравила применения рекомендательных технологийПолитика АО «ИД «Комсомольская правда» в отношении обработки персональных данныхКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТесты
Еще
Радио
Россия
Москва
+10°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество11 ноября 2026 18:00

Дмитриев охарактеризовал посла Дарчиева как неутомимого защитника мира

Спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев рассказал, что он опечален смертью посла России в США
Людмила МИТРОХИНА
Кирилл Дмитриев, глава РФПИ

Кирилл Дмитриев, глава РФПИ

Фото: REUTERS.

Спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев назвал посла России в США Александра Дарчиева честным и неутомимым борцом за мир. Об этом Дмитриев написал в своем аккаунте соцсети X.

«Глубоко опечален кончиной посла Дарчиева. Он был человеком исключительной честности, порядочности, профессионализма и неутомимым борцом за мир», — написал Дмитриев. Он подчеркнул, что было большой честью работать вместе с ним. А также Дмитриев выразил слова соболезнования по поводу смерти посла.

Напомним, 11 ноября 2026 года стало известно о гибели российского посла. Ему было 66 лет. Позже стало известно, что посол умер внезапно. Пока неизвестно, когда и где будет проходить траурная церемония. Российский МИД рассказал о смерти дипломата, а также ведомство выразило слова соболезнования родным и близким Дарчиева.