Как избежать второго подбородка: есть специальные упражнения

Бьюти-технолог Ямазаки: второй подбородок появляется при проблемах с осанкой Фото: Geinz Angelina/Shutterstock/Fotodom

Для предотвращения появления второго подбородка есть ряд способов. Об этом "Ленте.ру" бьюти-технолог Наталия Ямазаки.

"Неправильное положение головы и зажатость шейно-воротниковой зоны нарушают лимфоток и кровообращение. В результате появляются отечность и провисание тканей", — рассказала бьюти-технолог.

Специалист отметила, что определить правильную осанку можно по раскрытому грудному отделу, расслабленным плечам и нейтральному положению головы.

По ее словам, добиться этого возможно при помощи специальных упражнений, которые направлены на укрепление мышц спины.

Кроме того, появление второго подбородка могут спровоцировать гипертонус платизмы

360.ru предупредил об опасности ношение корсета для осанки без назначения врача. В результате может возникнуть атрофия мышц и повышается риск остеопороза. Осанку нужно корректировать с помощью упражнений, а не искусственного обездвиживания.