Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыКофе «Вкус Африки»Дефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииПравила применения рекомендательных технологийПолитика АО «ИД «Комсомольская правда» в отношении обработки персональных данныхКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТесты
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыКофе «Вкус Африки»Дефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииПравила применения рекомендательных технологийПолитика АО «ИД «Комсомольская правда» в отношении обработки персональных данныхКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТесты
Еще
Радио
Россия
Москва
+10°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиЗдоровье11 ноября 2026 18:10

Как избежать второго подбородка: есть специальные упражнения

Бьюти-технолог Ямазаки: второй подбородок появляется при проблемах с осанкой
Валентина БРЫКАЛИНА
Бьюти-технолог Ямазаки: второй подбородок появляется при проблемах с осанкой Фото: Geinz Angelina/Shutterstock/Fotodom

Бьюти-технолог Ямазаки: второй подбородок появляется при проблемах с осанкой Фото: Geinz Angelina/Shutterstock/Fotodom

Для предотвращения появления второго подбородка есть ряд способов. Об этом "Ленте.ру" бьюти-технолог Наталия Ямазаки.

"Неправильное положение головы и зажатость шейно-воротниковой зоны нарушают лимфоток и кровообращение. В результате появляются отечность и провисание тканей", — рассказала бьюти-технолог.

Специалист отметила, что определить правильную осанку можно по раскрытому грудному отделу, расслабленным плечам и нейтральному положению головы.

По ее словам, добиться этого возможно при помощи специальных упражнений, которые направлены на укрепление мышц спины.

Кроме того, появление второго подбородка могут спровоцировать гипертонус платизмы

360.ru предупредил об опасности ношение корсета для осанки без назначения врача. В результате может возникнуть атрофия мышц и повышается риск остеопороза. Осанку нужно корректировать с помощью упражнений, а не искусственного обездвиживания.