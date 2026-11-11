Захарова: главным призом «Бриллиантовой бабочки» будет якутский бриллиант Фото: МИД

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге раскрыла подробности второй торжественной церемонии вручения открытой евразийской кинопремии «Бриллиантовая бабочка».

«12 ноября, то есть завтра, в Москве в мастерской "12" Никиты Михалкова состоится вторая торжественная церемония вручения открытой евразийской кинопремии "Бриллиантовая бабочка"... Обладатель главного приза получит десятикаратный якутский бриллиант, самый настоящий, естественный», — уточнила дипломат.

Конкуренция в этом году серьёзная: на награду претендует 41 фильм из 19 стран — Европы, Латинской Америки, Азии и Африки. Такой географический размах делает премию по-настоящему евразийской, а не просто красивым названием. При этом дизайн каждой статуэтки разработал заслуженный художник России Юрий Купер. Каждая награда содержит около пяти тысяч искусственно выращенных бриллиантов, так что это не просто приз, а произведение ювелирного искусства.

Напомним, что в прошлом году вручили первую Открытую Евразийскую кинопремию «Бриллиантовая бабочка». Лауреаты премии за лучший фильм получили 1 млн долларов, победители в остальных номинациях — по 250 тысяч.