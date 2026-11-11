Россиянам рассказали, как отказаться от ненужных покупок в период распродаж

Психолог Зберовский: партнер поможет удержаться от лишних покупок на распродаже Фото: ViDI Studio/Shutterstock/Fotodom

Справиться со стрессом и удержаться от незапланированных трат во время распродаж поможет шопинг вместе с партнером. Об этом "Абзацу" рассказал психолог Андрей Зберовский.

"Самый лучший совет – не совершать покупки в одиночестве, потому что именно так загнать себя до психологического выгорания и стресса легче всего", - рекомендовал он.

По его словам, если рядом есть партнер, то он даст правильные советы, сдержит от бессмысленных покупок или поддержит в случае, когда человек не успел что-то купить.

Специалист заметил, что тревожность снимает и простое понимание того, что на маркетплейсах акции сменяют друг друга круглый год, поэтому повода для переживаний нет.

KP.RU предупредил, что традиционно всплеск мошеннической активности фиксируется к основным торговым датам осени — "11.11" и "Черной пятнице". Теперь злоумышленники вместо кражи данных банковских карт стали атаковать учетные записи, рассылая ссылки на фишинговые сайты через соцсети, мессенджеры и электронную почту.